Liso maakt allereerste elektrische luxejacht 06 september 2018

02u42 0 Antwerpen Het Gentse bedrijf Liso Yachts heeft het allereerste elektrische luxejacht voorgesteld.

Het gaat om twee types. De Liso Aquamare 750 GTE vaart op een elektrische motor die je kan vergelijken met de motor van een elektrische bus.





De batterij gaat negen uur mee als je aan een gemiddelde van 40 kilometer per uur vaart. Vaar je continu aan de topsnelheid van 95 kilometer per uur, dan kan je een uur varen. Volgens de verdeler is het grote voordeel dat je in elk land de batterij kan opladen omdat elke aansluiting op de boot past.





450.000 euro

Al moet je wel diep in je geldbuidel tasten. Voor een full option elektrische boot betaal je 450.000 euro. Deze versie is afgewerkt met een soort diamantverf die ook gebruikt wordt bij Bentleywagens. Het andere type is de Liso Aquamare T.





Die vaart op een V8-motor maar kan omgebouwd worden tot een elektrische boot. Voor deze boot betaal je tussen de 150.000 en 200.000 euro. Tegen 2019 wil het bedrijf de productie opdrijven naar 25 boten per jaar. Volgens Liso is 95 procent van de boot gebouwd uit volledig recycleerbaar materiaal. Zelfs als de boot zou zinken zou nog tachtig procent op natuurlijke wijze vergaan. (ADA)