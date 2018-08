Linkerwoofer ontvangt 18.000 festivalgangers 06 augustus 2018

Het festival Linkerwoofer heeft 18.000 festivalgangers ontvangen op de veertiende editie. Dat zijn er evenveel als vorig jaar.





Vrijdag alleen al waren dat er 8.000.





Traditioneel stond de de start van de tweede festivaldag in het teken van gezinnen. Met tal van springkastelen en andere randanimatie amuseerden de jongsten zich. Last van de warmte schenen zij niet te hebben. Met 2.500 toeschouwers was kapitein Winokio een voltreffer. Nadien mochten Warhaus en Discobaar A Moeder voor een volle wei afsluiten op het hoofdpodium, terwijl de tent rond het tweede podium te klein bleek voor Faces On TV en Magnus. (ADA)