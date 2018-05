Lingeriereclame beroert gemeenteraad 03 mei 2018

02u53 0 Antwerpen De stad moet volgens gemeenteraadslid Yasmine Kherbache (sp.a) iets doen aan een overaanbod van adverteerders in de Antwerpse straten.

Ze pikte daarmee indirect in op de beroering die twee weken geleden ontstond over een akkoord tussen enkele joodse handelaars en een reclamebedrijf. Maar haar motie werd gisteren weggestemd door de meerderheid.





Bart De Wever (N-VA) kwam niet echt in de problemen nadat Wouter Van Besien (Groen) en Yasmine Kherbache van hem wilden weten of hij op de hoogte was van een afspraak die lingeriereclame weerde uit de stationsbuurt. "Ik heb in elk geval nooit in een kamer gezeten met aan de ene en andere zijde mensen van de joodse gemeenschap en een reclamebedrijf. Wat ik van het akkoord denk? Zolang burgers zaken doen waartoe ze door de wet zijn gemachtigd, komen wij als stad niet tussen."





Overaanbod

De Wever weet niet of er over de hele stad écht een overaanbod is aan commerciële boodschappen. Hij wijst wel op lopende contracten en de rol van actoren als De Lijn. "Het is ook zo dat we nu al erg beperkt toelatingen geven voor digitale billboards." (PHT)