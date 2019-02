Lijstduwer sp.a denkt aan opstappen na uitspraken Jinnih Beels over klimaatspijbelaars BJS

26 februari 2019

17u13 0 Antwerpen Erik De Bruyn, lijstduwer voor sp.a op de Antwerpse Kamerlijst, overweegt zijn kandidatuur in te trekken. Aanleiding zijn de uitspraken van sp.a-schepen Jinnih Beels over de klimaatprotesten.

Milieuambtenaar Erik De Bruyn duwt in mei de Antwerpse sp.a-Kamerlijst. Maar de uitspraken van zijn collega-lijstduwer op de Vlaamse lijst, onderwijsschepen Jinnih Beels, zijn bij hem in het verkeerde keelgat geschoten. Beels toonde zich afgelopen weekend in een interview in De Zondag een koele minnaar van de spijbelacties van de scholieren. Ze zei dat ze de duizenden leerlingen die elke donderdag spijbelen voor het klimaat liever op de schoolbanken zag. Betogen kan, maar dan buiten de schooluren. “Laten we als volwassenen stoppen dat spijbelgedrag aan te moedigen.”

Volgens De Bruyn behandelt Beels de klimaatbetogers “stiefmoederlijk”. De socialist twijfelt nu aan zijn lijstduwerschap. “Sp.a heeft mij gevraagd om de Antwerpse lijst voor de Kamer te duwen, maar ik heb mijn handtekening nog niet gezet”, zo schrijft hij op Facebook. “Als de komende dagen en weken niet duidelijk wordt dat mijn partij ondubbelzinnig achter zowel de vorm als de inhoud van de acties van de scholieren staat, twijfel ik eraan of ik dat wel zal doen.”