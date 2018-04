Lijnbus rijdt vrouw aan 25 april 2018

02u47 0

In de Brederodestraat is gisteren tijdens de ochtendspits een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij De Lijn. Aan het kruispunt met de Belegstraat wilde de buschauffeur afdraaien toen de vrouw net passeerde. De bestuurder had de vrouw niet gezien. Het slachtoffer werd met verwondingen aan de benen naar het ziekenhuis vervoerd. In afwachting van de ziekenwagen kreeg ze de eerste zorgen toegediend door een brandweerploeg die toevalig in de buurt was. (BSB)