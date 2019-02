Lijn-chauffeur die bus stopte om te bidden, moet op gesprek Dieter Lizen

07 februari 2019

19u17 0 Antwerpen Een buschauffeur van De Lijn op lijn 30 Antwerpen-Zuid-Borgerhout-Berchem stopte dinsdagnamiddag zijn bus met passagiers om 10 minuten lang te gaan bidden in het gangpad. De Lijn onderzoekt het voorval en wil een gesprek met de chauffeur.

De man reed om 14u eventjes op een bushalte, verliet zijn stuurcabine en wandelde naar het midden van de bus. Hij deed zijn jasje van De Lijn uit, legde het op de vloer om het te gebruiken als bidtapijt en begon vervolgens een tiental minuten te bidden tot Allah. De passagiers reageerden verbouwereerd en een 17-jarig meisje nam een foto van het incident. Die foto werd op het internet gegooid door het Vlaams Belang. Het zou niet gaan om een pauze van de chauffeur, wel om een stop tijdens de rit.

Niet eerste keer

“Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In het verleden werd al diverse malen melding gemaakt van zulke ‘bidpraktijken’, onder meer op de Rooseveltplaats”, klinkt het bij Filip Dewinter. “Het Vlaams Belang vraagt de stad Antwerpen haar verantwoordelijkheid op te nemen en bij De Lijn aan te dringen op een intern onderzoek, en na te gaan wie de buschauffeur is en hoe dit mogelijk is”, zegt Filip Dewinter.

Vlaams Belang-parlementslid Anke Van dermeersch wil dat de Vlaamse Regering De Lijn “op de vingers tikt en dwingt om regels in te voeren en te handhaven”.

Volgens De Lijn zijn er sinds 2008 wel degelijk regels omtrent bidden op het werk. “We onderzoeken dit voorval”, zegt woordvoerster van De Lijn Inge Debruyne. “Ons beleid voor onze chauffeurs is duidelijk: bidden in een bus of tram van De Lijn is niet toegelaten. Dit kan evenmin aan de eindhalte als tijdens een rit. Bidden mag wel in de gebouwen van De Lijn als het op een discrete en niet storende manier gebeurt. Het klopt echter niet dat dit regelmatig gebeurt aan de Rooseveltplaats. We zullen de chauffeur hierop aanspreken en hem in een gesprek duidelijk maken wat de regels zijn.”