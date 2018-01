Ligplaats voor woonboot kost minstens 6.000 euro 27 januari 2018

03u36 0 Antwerpen Aan de noordrand van de Cadixwijk komen 34 ligplaatsen voor woonboten aan de Houtdok-Zuidkaai. De stad Antwerpen stelt vanaf vandaag de biedingsprocedure open voor geïnteresseerden. Eén ligplaats kost minimum 6.000 euro.

De ligplaatsen voor woonboten aan de Houtdok-Zuidkaai worden toegekend onder de vorm van een concessie voor een periode van negen jaar, met mogelijkheid tot verlenging.





Om een ligplaats te bekomen, moeten geïnteresseerden een bod uitbrengen van minimum 6.000 euro. Geïnteresseerden die nog niet over een woonboot beschikken, mogen ook een bod plaatsen. Zij moeten dan wel concrete plannen voor een woonboot kunnen voorleggen.





Op termijn is er plaats voor 34 woonboten. De twintig ligplaatsen die nu beschikbaar worden gesteld zijn voor schepen van ongeveer 38 meter lang. De overige zijn in het najaar klaar.





Op 8 februari is een infomoment gepland in het FelixArchief. (NBA)





