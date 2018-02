Lift Parkbrug blijkt exemplaar voor binnen te zijn 23 februari 2018

De fietsers- en voetgangerslift aan de Parkbrug durft wel eens dienst weigeren. Nu blijkt dat die lift helemaal niet voorzien is om buiten geïnstalleerd te worden. Het gaat namelijk over een exemplaar dat voor binnendienst gebruikt moet worden. "Een foutje van van de vorige legislatuur," klinkt het bij het kabinet van schepen Koen Kennis. "Die lift werd in 2009 besteld. Wij proberen die fout nu recht te trekken maar dat vraagt wat tijd." Vooral de buitendeuren en het aandrijfsysteem zouden niet bestand zijn tegen het klimaat. Dat zorgt voor foutmeldingen en het uitvallen van het systeem."





Hoe zo'n fout is kunnen gebeuren, daar kan niemand op antwoorden. "Dat zou je moeten vragen aan de mensen die destijds de beslissingen hebben genomen," aldus Maarten Vanderhenst van het Kabinet Kennis. Volgens Vanderhenst werd er destijds niet gedacht dat de Parkbrug ook populair zou zijn bij fietsers. "Als het aan ons had gelegen, dan hadden wij meteen een helling voorzien om af te fietsen. Nu komt die er pas eind dit jaar of begin volgend jaar. Geloof me, wij hadden ook graag anders gezien." De wisselstukken zijn intussen besteld maar die levertermijn duurt tussen de acht en tien weken. Tot die tijd is het behelpen met de transportband, die bij veel fietsers ook al niet erg geliefd is. (ADA)