Lift na 11 dagen hersteld 04 augustus 2018

Goed nieuws voor de bewoners van het flatgebouw aan de Philadelphiastraat in de Antwerpse wijk Luchtbal: sinds donderdagmiddag doet hun lift het weer. De lift was in totaal 11 dagen defect. De problemen begonnen op maandag 23 juli toen de glijschoenen van het tegengewicht van de lift het begaven. Het euvel zou na twee dagen verholpen zijn, maar er traden onverwachte problemen op. Zo moest het defecte onderdeel opnieuw gefabriceerd worden én verliep de communicatie tussen de verhuurder van het appartement, de firma van de lift én de bouwer van de lift niet optimaal. Voor de bewoners was het de jongste dagen allesbehalve een pretje. Velen - vooral oudere mensen - klaagden dat ze een halfuur nodig hadden om naar boven of beneden te geraken. Gezien de tropische temperaturen vreesden sommigen zelfs gezondheidsproblemen. (BJS)





