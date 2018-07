Lift Kennedytunnel vandaag hersteld 27 juli 2018

02u37 0 Antwerpen Het defect aan de lift en roltrappen in de Sint-Annatunnel werd gisteren hersteld en de lift van de Kennedytunnel zou vandaag terug in werking moeten treden.

Dat er de afgelopen dagen zoveel problemen waren op die plaatsen, veroorzaakte veel ongenoegen. Het betekende dat een lichte motor, een zware fiets of een bakfiets niet of heel moeizaam de Schelde konden oversteken. Iemand maakte hierover zelfs melding dat er een fietser in de Waaslantunnel werd gespot.





Toch stelt zich de vraag waarom het veer niet langer kan pendelen tussen rechter- en linkeroever als er zich zo'n problemen voordoen. "De ploegen die overdag werken zitten om 18.30 uur gewoon aan het maximum aantal uren dat ze mogen werken. Wij zouden dan een tweede ploeg moeten sturen om dat op te vangen, maar daar hebben we gewoon de mensen niet voor", vertelt woordvoerder Johan Onraedt van VLOOT dab.





(NBA)