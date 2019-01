Liesbeth Homans: “Zware spaarpot? Dan geen sociale woning” philippe truyts

20 januari 2019

17u53 0 Antwerpen Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) wil een middelentoets invoeren voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat. Dat stelt ze in De Zondag. Wie een flinke spaarpot heeft, zou dan niet meer in aanmerking komen voor zo’n huurwoning.

Voormalig Antwerps schepen voor Wonen Fons Duchateau (N-VA) deed vorig jaar een gelijkaardig voorstel, in het kader van een andere kwestie. Hij beklemtoonde dat sociale huurders die mede-eigenaar zijn van een onroerend goed niet zomaar uit hun woning worden gezet en dat elk geval anders is. Maar hij wees erop dat je op Vlaams niveau wel bepaalde limieten moest kunnen opleggen, naast parameters als inkomen en eigendom.

Dat is in deze legislatuur niet gelukt. Homans wil een middelentoets voor een sociale woning voorrang geven in de volgende Vlaamse regering. “Iemand met een zware spaarboek de plaats laten afnemen van de zwakkeren, is onrechtvaardig.”

Homans is opnieuw kandidaat-Vlaams minister. In mei staat ze op de tweede plaats van de N-VA-lijst voor het Vlaams parlement, achter Bart De Wever.