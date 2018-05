Liefs voor Altijd wil herinneringen koesteren 01 juni 2018

De grote hal van het Centraal station in Antwerpen is het decor voor de tentoonstelling Liefs voor Altijd (LvA).





Met de tentoonstelling wil Hallmark hun nieuw product in de kijker zetten. Het gaat om een doosje met briefpapier, enveloppes en zegels. De doos is eigenlijk een uitnodiging aan mensen om hun verhalen nu te schrijven aan dierbaren voor later. Op die manier blijft de herinnering bewaard en kan hij gekoesterd worden in een waardevolle brief. Gezicht van de tentoonstelling is actrice Veerle Dobbelaere.





"Woorden zijn dragers van emoties die je kan overbrengen. Het is leuk om te zien dat mensen hier even stilstaan bij de verhalen die mensen vertellen. Dat is in deze tijden waar alles rap moet gaan niet meer vanzelfsprekend. Elk verhaal brengt iets te weeg omdat het doet terugdenken aan een eigen herinnering," aldus de actrice. Samen met Hallmark selecteerde ze acht verhalen die opgesteld staan in het Centraal station. (ADA)