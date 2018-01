Liefkenshoektunnel slikt voor het eerst 10 miljoen voertuigen in 1 jaar 02u45 0

De Liefkenshoektunnel ontving voor het eerst in één jaar tijd meer dan 10 miljoen voertuigen. De tunnel wordt jaar na jaar drukker. In 2017 steeg de toevloed aan wagens met nog eens 1,1 miljoen voertuigen of 12 procent. "Drukste dag van het jaar was 22 november. Toen noteerden we met 52.458 voertuigen de hoogste verkeersstroom ooit", zegt Marc Persoon, directeur van de NV Liefkenshoek . Een ongeval met een tankwagen met siliconen zorgde er toen voor dat de Liefkenshoek 24 uur lang tolvrij werd gemaakt. Over een heel jaar was de tunnel 115 uur tolvrij, een verdubbeling tegenover 2016. Het aantal voertuigen dat in die tolvrije uren vorig jaar omreed via de Liefkenshoek, is overigens meer dan verdubbeld: in 2016 nog 92.359; vorig jaar waren het er 205.046. "Tegenover 2014 staan chauffeurs nu twintig maal zo veel in de file aan het tolplein of in de tunnel. We kunnen toch niet verwachten dat mensen tol betalen om dan alsnog in de file te gaan staan?"" (DILA)