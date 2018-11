Liefkenshoektunnel slikt sinds daling tol zes keer meer vrachtwagens ‘s nachts Philippe Truyts

08 november 2018

19u08 0 Antwerpen Het aantal vrachtwagens dat ’s nachts door de Liefkenshoektunnel rijdt, is verzesvoudigd sinds de toltarieven zijn gedaald. Dat antwoordde Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) donderdag op een vraag van parlementslid Dirk De Kort (CD&V) in het Vlaams parlement.

Alles samen gebruiken over een heel etmaal nu 35 procent meer vrachtwagens de uit 1990 daterende Scheldeverbinding dan in 2017. Geen wonder dus dat de tunnel stilaan verzadigd raakt.

In de zomer van 2017 werd het tarief voor nachtelijke passages voor vrachtvervoer met 75 procent verlaagd. Weyts breekt een lans voor meer nachtwerk in de haven. “Ik kijk met belangstelling uit naar de resultaten van het lopende overleg. Het Havenbedrijf wil in 2019 met een concreet actieplan komen. Ik wil bekijken hoe Vlaanderen daaraan kan meewerken.”

Volgens Dirk De Kort is het nu het ideale moment om uit te zoeken hoe de capaciteit van de tunnel zo goed mogelijk kan worden benut. “Waarom zouden we ons beperken tot deze tunnel? Het zou goed zijn als we een slimme kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens, met lagere tarieven ’s nachts. Door een betere spreiding van het verkeer kunnen we overal de files aanpakken.”