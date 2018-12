Liefkenshoektunnel breekt eigen jaarrecord met 11,2 miljoen doortochten in 2018 ADA

28 december 2018

11u05 0

De Liefkenshoektunnel heeft opnieuw een jaarrecord beet. Met 11,2 miljoen doortochten reden maar liefst acht procent meer voertuigen door de tunnel dan het vorige recordjaar 2017. Van de 11,2 miljoen voertuigen gaat het om 7,1 miljoen personenwagens en 4,1 miljoen vrachtwagens. Wat zeker bijdraagt aan de populariteit van de Liefkenshoektunnel is dat de toltarieven al enige jaren bevroren zijn. “De toltarieven blijven voor het zesde jaar op rij ongewijzigd. De manuele tarieven zijn niet meer gestegen sinds 1 januari 2012, de elektronische tarieven bleven stabiel vanaf 2014,” klinkt het bij NV Tunnel Liefkenshoek. Ook in 2019 blijven dezelfde tarieven van kracht, inclusief het nachttarief voor vrachtwagens dat in de zomer van 2017 werd ingevoerd.

Maar het succes van de Liefkenshoektunnel heeft ook een keerzijde. Op werkdagen wordt de dagelijkse maximumcapaciteit van 40.000 voertuigen standaard bereikt, met structurele files tot gevolg. Vooral de avondspits richting Nederland is erg druk. Toch daalt het aantal file-uren in vergelijking met 2017 met zes procent, mede omdat de groei van het verkeer zich vooral situeert in de daluren en ’s nachts.