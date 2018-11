Lidl opent kerstpop-up op de Meir in Antwerpen voor het goede doel ADA

09 november 2018

12u23 0

Supermarkt Lidl opent een kerstshop op de Meir. Voor elke aankoop schenkt Lidl het equivalent aan de voedselbanken. Hiermee wordt het startschot gegeven voor de inzameling in het kader van de warmste week. In de pop-up, die opent op 16 november, worden tal van items gepresenteerd die te koop zijn in de lidl-shop.be. Van kerstversiering, over speelgoed tot skigerief zijn te zien in de shop. Daarnaast kan de klant genieten van een hapje en drankje in de winterbar.

De online shop van Lidl bestaat nu al een aantal jaar en telt zo een 5.000 producten. Om de klanten nog meer vertrouwd te maken met het online assortiment wordt de hele eindejaarscollectie gepresenteerd is een pop-up shop in Antwerpen. De klant kan kennis maken met de breedheid van het gamma en ter plaatse bestellen.

Met deze actie hoopt Lidl opnieuw een aanzienlijk bedrag te kunnen schenken. Vorig jaar bedroeg de schenking 30.000 euro.