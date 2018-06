Lichtschip West-Hinder tot september op onderhoud 21 juni 2018

Het lichtschip West-Hinder III werd van het Bonapartedok aan het MAS met behulp van sleepboten naar de droogdokken gesleept voor onderhoud.





Daar zal het zeker tot september blijven. Het schip dateert uit de jaren vijftig en is het enige volledig intact gebleven lichtschip van drie exemplaren. Het deed dienst als observatieschip maar werd vooral ingezet om de Wandelaar en West-Hinder aan te duiden. Het schip behoort tot de collectie van het MAS maar is sinds 2008 niet meer toegankelijk voor het publiek. Wat er met het lichtschip zal gebeuren in de toekomst en of het ooit opnieuw toegankelijk wordt, is het nog niet duidelijk.





(ADA)