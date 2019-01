Lichtjes in het park tijdens Winters Geluk ADA

25 januari 2019

Het belooft opnieuw sprookjesachtig te worden in het Koning Albertpark op zaterdag 2 februari. Winters Geluk, een gratis winterfeest van het district Antwerpen, staat dit jaar volledig in het teken van ‘licht’. Op verschillende plaatsen in het Koning Albertpark worden lichtobjecten geplaatst die voor een betoverende sfeer zorgen. Fanfare ‘Die Verdammte Spielerei’ trekt door het park en houdt bij elk lichtpunt een muzikale tussenstop. Tijdens een ‘blindenwandeling’ kunnen bezoekers hun zintuigen prikkelen op een andere manier. Onder begeleiding van Maarten Van Rompaey, rasverteller en slechtziende, genieten bezoekers van een geblinddoekte rondleiding doorheen het park. Zodra het donker is, wordt er met zandtekeningen een meeslepend verhaal verteld door een bevlogen verteller. Alle kinderen kunnen nadien ook zelf hun eigen zandtekeningen maken. Axl Peleman en Fixkes zorgen voor sfeervolle optredens. Winters Geluk sluit af met een feestje met het Antwerpse DJ-duo Discobaar A Moeder.