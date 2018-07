Lichtgewonde bij crash tussen tram en wagen 12 juli 2018

Een tram van De Lijn en een personenwagen botsten dinsdagnamiddag tegen elkaar aan de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel. De tram was net vertrokken aan een halte maar moest alweer stoppen aan de verkeerslichten op het kruispunt met de Zaanstraat. Kort daarna mocht de tram doorrijden, maar ook het verkeer op de rijbaan kreeg groen licht. De bestuurder van een wagen wilde afdraaien om zo de Zaanstraat in te rijden. De tram ging vol in de remmen maar kon een aanrijding niet vermijden. De voorkant van de tram botste tegen de deur aan de bestuurderszijde van de auto. De automobilist van 21 jaar kon door de schade niet zelf uit z'n voertuig geraken en werd door de brandweer bevrijd. Hij liep lichte verwondingen op en werd naar het Sint-Vincentiusziekenhuis overgebracht. Op de tram zaten geen passagiers. (BSB)