Lichtere celstraf voor pedofiele theatermaker

Joachim P. (28) uit Antwerpen heeft in beroep strafvermindering gekregen voor een reeks online zedenfeiten met minderjarigen. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot 7 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling. Het hof maakte daar 5 jaar cel en 5 jaar terbeschikkingstelling van.





P. had een dertigtal tienerjongens seksuele voorstellen gedaan via valse Facebookprofielen. De politie vond op P.'s computers seksueel getinte chatberichten met minderjarigen, waarin de beklaagde hen aanzette tot webcamseks.





Op zijn eerste proces in juni 2015 liet hij verstek gaan en beval de rechtbank zijn onmiddellijke aanhouding. Een jaar later legde een alerte burger de link met een krantenartikel over zijn veroordeling. De beklaagde werkte toen met jongeren bij Theaterlab in Turnhout. Hij werd meteen opgepakt en had nog meer slachtoffers gemaakt. (BJS)