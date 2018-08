Lichten nieuw kruispunt Kerkstraat aangepast 08 augustus 2018

Het nieuwe kruispunt van de Kerkstraat met de Carnotstraat en Turnhoutsebaan wordt in het najaar conflictvrij ingericht. Sinds net voor het bouwverlof werd het nieuwe kruispunt opgeleverd door de aannemer. Zo kunnen fietsers komende van de Kerkstraat rechts voor het rode licht afdraaien in de Carnotstraat, wat vroeger al wel eens een boete van 165 euro kon opleveren. Een goede zaak maar tegelijk werd het oversteken van de baan, of afdraaien naar links, voor fietsers dan weer onmogelijk gemaakt. "We hebben de lichtenregeling nu aangepast. Alle auto's en links afdraaiende fietsers krijgen tegelijk groen. Zo komt niemand voor verrassingen te staan als de fietser plots mee oversteekt. De definitieve inrichting is voor oktober. Er waren moeilijkheden met het vinden van de juiste plaats voor de fundering voor de nieuwe lichten. In oktober wordt het kruispunt dus nog comfortabeler voor fietsers", zegt Gille Van Goethem, woordvoerder voor het Agentschap Wegen & Verkeer. (NBA)