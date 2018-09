Lichaam verdronken avonturier teruggevonden 04 september 2018

02u39 0 Antwerpen Het lichaam van de Antwerpse avonturier Marc Sluszny is na twee maanden teruggevonden. Een anonieme duiker trof hem in een grot in de buurt van Perpignan aan. "Het is een enorme opluchting, want we hadden ons er al bij neergelegd", zegt zijn goeie vriend Laurent Boeki.

Sluszny was al sinds 29 juni vermist, toen hij dook in de diepste onderwatergrot van Europa in het Franse Font Estramar. Op 125 meter diepte verloor hij het contact van zijn Letse kameraad. Sluszny kwam nooit meer boven. De reddingsdiensten hielden een grote zoekactie, maar dat leverde niks op. Afgelopen dinsdag dook een andere duiker echter op eigen houtje opnieuw de grot in om Sluszny te vinden. Waar een heel team niet in slaagde, lukte de anonieme duiker wel. "Hij vond hem op een diepte van ongeveer 120 meter", gaat Boeki verder. "Hij heeft hem dan tot op een diepte van vijf meter omhoog gebracht en daar dan achter gelaten. De brandweer heeft hem dan met duikers op het droge gebracht. We hebben ondertussen de bevestiging gekregen via de Franse autoriteiten dat het wel degelijk om Marc gaat."





De familie en vrienden van Sluszny kunnen nu eindelijk het hoofdstuk afsluiten. "Iedereen is enorm opgelucht. We hadden eigenlijk de hoop opgegeven, maar soms moet je iets helemaal loslaten vooraleer er een doorbraak is." Het lichaam van de avonturier, die onder meer met haaien heeft gedoken en honderd meter loodrecht naar beneden liep van de Proximusgebouwen in Brussel, zal binnenkort gerepatrieerd worden naar Israël. Daar wil de familie Marc Sluszny, die joods is, begraven. (JEW)