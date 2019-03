Lichaam uit Antwerps Kattendijkdok gehaald Sander Bral

30 maart 2019

12u22 0 Antwerpen De brandweer heeft zaterdagvoormiddag een lichaam uit het Kattendijkdok gehaald aan het Eilandje in Antwerpen. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd.

Volgens getuigen werd het lichaam zaterdagochtend aangetroffen door een schipper, die aan wal was gegaan aan Kattendijkdok-Oostkaai ter hoogte van evenementenhal CadX. De politie kwam ter plaatse om een perimeter in te stellen en de brandweer haalde het lichaam met duikers boven water. Het gerechtelijk labo kwam zaterdagmiddag ter plaatse voor onderzoek. Het lichaam zou al een tijdje in het water gelegen hebben.

