LEZ: roetuitstoot daalt met 34 procent MAAR PAS IN NAJAAR WETEN WE OF LUCHTKWALITEIT ÉCHT BETER IS PHILIPPE TRUYTS

03 maart 2018

02u41 0 Antwerpen De uitstoot van roet is vorig jaar met 34 procent gedaald in de lage-emissiezone (LEZ). Of de reële luchtkwaliteit significant is verbeterd, weten we pas in het najaar.

Schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) pakte vrijdag met mooie cijfers uit. Volgens een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) en het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is er in de lage-emissiezone, die werd ingevoerd in februari 2017, op 1 jaar tijd zowat één derde minder roet uitgestoten: 33,7 procent. Voor stilstofoxiden bedraagt de daling 18 procent, voor fijn stof (de kleinste deeltjes) 16 procent.





"Daar moet je wel het aandeel van een verjongd wagenpark van aftrekken", zegt Liesbet Brzyk, woordvoerster van Ait Daoud. "Maar ook dan daalt de roetemissie met 22 procent, die van stikstofoxiden met 12 en van fijn stof met 10 procent."





Het gaat in dit geval wel om berekeningen van de uitstoot, niet om de effectieve kwaliteit van de lucht. Dat is een job voor de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het resultaat daarvan kennen we in het najaar. Brzyk: "Belangrijk is dat het onderzoek van TML en VITO zich baseerde op de reële uitstootgegevens van de auto's die door de LEZ-camera's werden gespot. Helemaal niet op wat de autofabrikanten naar voor schuiven."





Jonger wagenpark

Hoogleraar Roeland Samson (UA) zit met een dubbel gevoel. "De LEZ is onmiskenbaar een goede maatregel om tot een jonger wagenpark te komen. Daarom zou het ook beter zijn dat men strenge Vlaamse of zelfs Europese normen invoert. Alleen zeggen die theoretische berekeningen weinig over de werkelijke blootstelling aan vervuilende stoffen in de stad. In straten met veel files zal de uitstoot hoger liggen. Voorlopig wijzen metingen erop dat de luchtkwaliteit er nog niet op verbetert in Antwerpen."





Onlangs bleek nog dat op zes Antwerpse meetpunten het aantal dagen met te veel fijn stof in 2017 een stuk hoger lag dan in 2016. Regen en wind, maar ook bouwwerven en industriegebieden, hebben een invloed op de cijfers. Nabilla Ait Daoud wees er al op dat je een langere periode nodig hebt voor betrouwbare conclusies.





Samson meent dat de overheid nog meer moet inzetten op minder gemotoriseerd verkeer. Dat kan volgens hem met een beter openbaar vervoer en meer park-and-rides aan de stadsrand.