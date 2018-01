LEZ maakt werk van boetes voor buitenlanders 02u31 0

Het college gaat op zoek naar een incassobureau dat alle Europese overtreders van de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) kan opsporen en beboeten. Nu is dat via bilaterale verdragen enkel mogelijk voor Nederlandse en Franse automobilisten. Slechts één op de veertig auto's in de LEZ komt uit een ander land dan België, Frankrijk of Nederland. "Maar dat betekent niet dat de bestuurders overtredingen kunnen maken zonder gevolgen", zegt bevoegd schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Een scenario waarbij iedereen de regels naleeft, geniet mijn voorkeur. Zo boeken we het snelst de grootste gezondheidswinsten. Maar bij overtredingen wil ik iedereen op gelijke voet beboeten." De stad schrijft nu een Europese offertevraag uit. Daarna kan een gespecialiseerd bureau worden aangesteld voor het innen van boetes. Een eerste overtreding in de LEZ kost je vanaf dit jaar 150 euro, vorig jaar was dat nog 125. Tot eind oktober had Antwerpen al voor 8,7 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. (PHT)