LEZ in districten nog niet voor morgen EÉN JAAR NA INVOERING BLIKT STADSBESTUUR TEVREDEN TERUG DAVID ACKE

31 januari 2018

02u33 0 Antwerpen Eén jaar na de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) blikt het Antwerps stadsbestuur tevreden terug. Een uitbreiding naar de districten lijkt wel niet voor meteen. Ook een Vlaamse LEZ-zone is volgens de schepen Nabilla Ait Daoud "geen goed idee". Of de invoering een positief effect heeft op de luchtkwaliteit, weten we pas eind februari.

Het Antwerpse stadsbestuur blikt tevreden terug op het eerste jaar van de ingevoerde lage-emissiezone in de binnenstad en op Linkeroever. Sinds 1 februari 2017 mogen voertuigen op benzine, aardgas of lpg alleen de binnenstad in als ze euronorm 1 of hoger hebben, dieselvoertuigen moeten euronorm 4 of hoger hebben. Dieselvoertuigen met euronorm 3 kunnen ook nog een toelating bekomen tegen betaling of als ze een roetfilter laten installeren. Welke impact deze maatregel heeft op de luchtkwaliteit, is nog niet meetbaar. Op betrouwbare cijfers is het nog even wachten tot eind februari.





Gegevens analyseren

"Uiteraard begrijpen we dat iedereen geïnteresseerd is in wat de inspanning oplevert op het vlak van gezondheid", zegt schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Op dit moment zijn we bezig met het verzamelen van alle gegevens en het analyseren daarvan. De resultaten verwachten we eind februari." Wat wel al duidelijk is, is dat 97,5% van de wagens die Antwerpen binnenrijden conform de Vlaamse toelatingsvoorwaarden is. Voor de invoering van de LEZ lag dat percentage nog op 85.





Eigenaars van wagens die niet binnen deze norm vallen, kunnen een aanvraag tot vrijstelling of toelating tegen betaling indienen. Zo een 79.368 mensen hebben dat gedaan. In meer dan de helft van deze gevallen, zo een 54 procent, ging het om conforme voertuigen die nog niet als conform gekend waren. Dat kan gaan om buitenlandse voertuigen of dieselwagens met een roetfilter. 43 procent van de aanvragen ging om tijdelijke toelatingen zoals dagpassen. De overige drie procent betrof vrijstellingen voor onder meer personen met een handicap of prioritaire voertuigen. Toch liepen nog heel wat bestuurders tegen de lamp. Vooral in de eerste helft van 2017. "Tussen februari en maart van vorig jaar lag het aantal overtredingen op 15.210, goed voor vijf procent van de binnenrijdende voertuigen. Dat aantal is wel stelselmatig gedaald. In november waren dat er nog maar 6.355 of één procent van de inrijdende voertuigen", aldus de schepen.





Haalbaarheidsstudie

De overgrote meerderheid van de overtreders waren voertuigen met Belgische nummerplaat. In vier procent van de gevallen ging het om Nederlandse voertuigen. De buitenlandse overtreders zullen in de loop van dit jaar hun boete in de bus krijgen.





Hoewel schepen Ait Daoud tevreden is, lijkt een uitbreiding van de LEZ naar de districten niet meteen iets voor morgen. "Er is een haalbaarheidsstudie lopende die bekijkt of een uitbreiding van de LEZ wenselijk en haalbaar is." Tegelijk vindt de schepen van Leefmilieu het voorstel van Groen om in heel Vlaanderen een lage-emissiezone uit te rollen geen goed idee. "In Antwerpen was een LEZ nodig en nuttig om de lokale emissies van het lokale verkeer aan te pakken, die door de hogere bebouwing niet zomaar kunnen ontsnappen. Deze problemen gelden uiteraard niet overal."