LEZ brengt 8,7 miljoen euro op 70.749 BOETES VOOR BELGEN VS. AMPER 127 VOOR BUITENLANDERS PHILIPPE TRUYTS

02u48 1 Foto Laenen Schepen Nabilla Ait Daoud. Antwerpen De lage-emissiezone (LEZ) heeft de stad al 8,7 miljoen euro aan boetes opgebracht. De cijfers lopen tot eind oktober. Of de LEZ ook werkt? Het aantal dagen met te veel fijn stof in de Antwerpse lucht, lag in 2017 hoger dan het jaar voordien. "Misleidend", verdedigt schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) zich. "De LEZ heeft vooral impact op roet. De meetperiode daarvoor is nog te kort."

Binnen een maand bestaat de Antwerpse LEZ één jaar. Intussen lopen nog steeds een pak mensen tegen de lamp. Ze dokken 125 euro af. Het zou best kunnen dat de stad over héél 2017 uiteindelijk 10 miljoen euro aan LEZ-boetes opstrijkt. Eind oktober stond de teller al op 8,7 miljoen euro. Dat bedrag is vooral bij elkaar gereden door Belgische chauffeurs: zij kregen 70.749 boetes, tegenover amper 127 buitenlanders. Terwijl toch 7 procent van het verkeer dat Antwerpen binnenrijdt, uit andere landen komt.





Vertraging

Het probleem? De 'slimme' camera's (ANPR) doen hun werk, maar de stad had de persoonsgegevens van Nederlandse en Franse chauffeurs niet. Volgens Liesbet Brzyk, woordvoerster van schepen Ait Daoud, is dat opgelost. "De verdragen met Nederland en Frankrijk volstaan om die persoonsgegevens te krijgen. Alleen zit er nog wat vertraging op de software die de inning van boetes mogelijk maakt. We rekenen erop dat we nog deze maand de eerste boetes versturen. Want we hebben alle overtredingen bijgehouden."





En wat met de andere buitenlanders? Het college keurt vrijdag een bestek goed om buitenlandse firma's als incassobureau in te schakelen.





Wie een te vervuilende wagen heeft, kan met een dagpas toch de stad in. Tot eind oktober zijn 12.032 van die dagpassen van 35 euro verkocht. Dat heeft de stadskas 421.150 euro opgeleverd.





Al die LEZ-centen gaan volgens Brzyk naar projecten die de stad leefbaarder moeten maken. "Denk dan aan nieuwe energiepremies, kosten voor de beboeting van buitenlandse auto's en walstroom voor (sterk vervuilende, red.) riviercruises."





Voer voor discussie

Voer voor discussie: zorgt die hele LEZ nu voor gezondere lucht? Op het eerste gezicht niet, als we er de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij op naslaan. Op zes Antwerpse meetpunten lag het aantal dagen met te veel fijn stof (de Europese norm voor PM10 bedraagt 50 microgram per kubieke meter) het afgelopen jaar hoger dan in 2016. In Park Spoor Noord sprongen we van 9 naar 18 dagen, op Luchtbal van 11 naar 17, in Borgerhout (binnen de ring) van 10 naar 13, op Linkeroever van 8 naar 12 dagen. Opmerkelijk: op de Groenenborgerlaan en in Hoboken, die buiten de LEZ liggen, daalde het aantal dagen licht. Het goede nieuws is dat we wel ver onder de Europese norm van maximaal 35 dagen per jaar blijven. Volgens het kabinet-Ait Daoud is de meting van de hoeveelheid fijn stof (PM 10) geen juiste parameter. De roetuitstoot is er één specifiek onderdeel van, terwijl fijn stof ook van werven of andere industriegebieden kan komen. Ook regen en wind hebben invloed op de cijfers. Metingen van roet ('black carbon') zijn nog te recent. Liesbet Brzyk: "We moeten een langere periode hebben om op terug te kijken. En de meeste overschrijdingen van fijn stof gebeurden uitgerekend in januari 2017, nog voor de start van de LEZ."