Levenswerk Robbe in september op festival FILMMAKER HERVAT EINDMONTAGE HOLLYWOOD AAN DE SCHELDE PHILIPPE TRUYTS

16 april 2018

02u32 1 Antwerpen Filmmaker Robbe De Hert (75) zit in de laatste rechte lijn met zijn documentaire 'Hollywood aan de Schelde'. Dat levenswerk gaat zonder ultieme tegenslagen op 14 september in première op het filmfestival in Oostende. "Dinsdag duikt Robbe weer de montagekamer in na een lange ziekenhuisopname", zegt assistente Joke Sluydts.

'Hollywood aan de Schelde' vertelt het verhaal van de Belgische film vanaf 1927. Anderhalf jaar geleden, in een aangrijpend interview met onze krant, leek de afwerking van de documentaire nog een onmogelijke droom. Robbe De Hert bekende hoe moe hij was en sprak openhartig over zijn suikerziekte en zijn armoede. De politieke en artistieke wereld schoten wakker. Via crowdfunding, minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) en de stad Antwerpen werd 105.000 euro opgehaald.





De Hert en zijn team begonnen opnieuw acteurs, regisseurs en schrijvers te interviewen. "We hadden tot dan 170 uur aan filmmateriaal, sinds augustus vorig jaar zijn daar nog eens 30 uur bijgekomen", vertelt Joke Sluydts. Intussen bleven de gezondheidsproblemen van Robbe als een schaduw boven de afwerking van het project hangen. In november was hij wel even de ster van de Boekenbeurs.





Prothese

Sluydts: "Begin dit jaar drukten we op de pauzeknop. Door de gevolgen van de diabetes hebben de artsen de tenen van één voet moeten wegnemen. Een nieuwe klap voor Robbe. De voorbije week heeft hij eindelijk een prothese gekregen. Dat heeft hem weer moed gegeven. Hij is een vechter. Ondanks alles verloor hij nooit het optimisme om de documentaire te voltooien. Robbe voelt zich nu sterk genoeg om de montage te hervatten. Dinsdag stáát hij er."





Grote namen

Begin mei zou een nieuwe grote naam worden geïnterviewd. Sluydts: "We hebben contacten met regisseur Jaco Van Dormael (Toto le héros, Le Huitième Jour) en dat zal wel in orde komen. We blijven hopen op Matthias Schoenaerts, daar jagen we al lang op."





Schoon volk genoeg anders dat De Hert kon interviewen: nieuwe generaties als Adil El Arbi en Billal Fallah, gevestigde waarden als Erik Van Looy en Jan Verheyen, maar ook lang overleden groten als Hugo Claus, Bobbejaan Schoepen en André Delvaux. "Nu zal het vooral 'kill your darlings' worden, omdat we zoveel materiaal moeten knippen tot een documentaire van 1,5 uur of iets langer. Momenteel hebben we een ruwe montage van 3,5 uur."





De première volgt normaal gezien op het filmfestival van Oostende op 14 september.