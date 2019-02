Leuk idee voor Zomerfabriek? 10 creatievelingen krijgen 1.000 euro Dieter Lizen

07 februari 2019

17u09 0

De Zomerfabriek in de oude gasfabriek in de Minckelersstraat zal ook deze zomer een van de hotspots van de Zomer van Antwerpen worden. Het terras, Club Z en de Lounge gooien dit jaar van 21 juni tot en met 1 september de deuren open voor organisatoren in spe. Creatieve jongeren die zelf eens een geweldige party, modeshow, concert of een vlooienmarkt willen organiseren, zijn welkom in de Zomerfabriek. Wie van aanpakken weet en een origineel, positief idee heeft dat durft buiten de lijntjes te kleuren, maakt kans op een organisatiepremie van 500 euro. 10 events krijgen dat bedrag toebedeeld en nog eens 10 evenementen krijgen zelfs 1.000 euro harde cash. Wie zijn project invult op www.zva.be voor 27 februari mag met een beetje geluk op gesprek komen half maart. Meer info over Zomerfabriek vind je op hun Facebook, Instagram en de website.