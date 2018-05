Letterenhuisfestival brengt ode aan Hugo Claus 04 mei 2018

Het Letterenhuis stelt de tweede editie van het Letterenhuisfestival voor. Dit jaar staat dat in het teken van Hugo Claus.





In het Letterenhuis, het Stadsmagazijn en op achttien andere locaties in de buurt brengen schrijver, dichters, zangers, slammers, buurtbewoners, muzikanten en kunstenaars volop levende literatuur. Zij vertellen verhalen, maken gedichten, lezen voor, zingen of worden geïnterviewd. De expo 'Hugo Claus - Achter vele maskers' is tijdens het festival gratis te bezoeken in het Letterenhuis.





Er is een familieparcours, en er kan ook petanque gespeeld worden. Onder meer Marcel Vanthilt, Luc Coorevits, Adriaan Raemdonck, Bert Ostyn, Patrick Conrad, Suzanne Rethans, Gregory Frateur, Peter Theuns, Robbert Ammerlaan, Paul Claus, Hilde van Mieghem, Robbe de Hert en Heleen Debruyne zullen aanwezig zijn tijdens het festival.





Het festival vindt morgen plaats van 14 uur tot 18 uur. (ADA)