Letterenhuis krijgt archief Stijn Streuvels 03 februari 2018

De Vlaamse regering draagt het Stijn Streuvelsarchief over aan het Letterenhuis, gevestigd in de Minderbroedersstraat in Antwerpen. Bovendien zal het Letterenhuis Streuvels' huis in het West-Vlaamse Ingooigem, Het Lijsternest, beheren en openstellen voor bezoekers. Schrijvers kunnen later in het huis terecht als tijdelijke residentie.





De stad Antwerpen kocht al in 1975 voor het Letterenhuis een belangrijk deel van het archief van Streuvels aan. Dit wordt nu aangevuld met ongeveer twintig strekkende meter archiefstukken en documenten. Op woensdag 3 oktober wordt de Streuvelscollectie in de kijker geplaatst. (ADA)