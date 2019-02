Let’s Go Urban oprichtster Sihame El Kaouakibi wordt politica David Acke

20 februari 2019

19u13 0 Antwerpen De Antwerpse Sihame El Kaouakibi heeft met een tweede plaats op de Vlaamse lijst voor Open Vld haar politieke debuut gemaakt. De geruchten dat de onderneemster en oprichtster van Let’s Go Urban de liberalen zou versterken deden al een tijdje de ronde.

Sihame El Kaouakibi (32), bekend van de jongerenorganisatie Let’s Go Urban, krijgt de tweede plaats op de Vlaamse lijst van Open Vld in Antwerpen. Helemaal nieuw is de Antwerpse niet bij de liberalen. Eerder zetelde ze al in de raad van bestuur van de VRT voor de Open Vld. Bij het brede publiek is El Kaouakibi vooral bekend als oprichtster van Let’s Go Urban, een naschoolse organisatie die opleidings- en leerprogramma’s aanbiedt voor kinderen en jongeren met een uiteenlopende achtergrond. Daarnaast leid ze ook het bedrijf WannaWork. Dat is een een recruteringsplatform dat jongeren en bedrijven op een alternatieve manier met elkaar in contact brengt en diversiteitsscans uitvoert op de werkvloer.

“Ik doe eigenlijk al tien jaar aan politiek door jong en oud te stimuleren en dingen in hun leefwereld te verbeteren. En dat blijf ik nu ook doen maar vanuit een partijpolitiek gegeven. Heel veel verandert er dus niet voor mij behalve dat ik nu op veel grotere schaal zal kunnen helpen,” vertelt Sihame.

De voorbije maanden werd El Kaouakibi getipt als lijsttrekker voor de Kamer om aan het beoogde aantal vrouwelijke lijsttrekkers te komen, maar ze hield steeds de boot af. Voor het “sociaal-liberale verhaal” van Somers hapt El Kaouakibi nu wel toe. De Mechelse burgemeester Somers zal de lijst trekken. “Naar aanloop van de verkiezingen werd ik door verschillende partijen aangesproken om deel uit te maken van de lijst. Ik hield de boot altijd af. Maar het verhaal dat Bart Somers in Mechelen vertelt, sprak me enorm aan. De dingen die hij realiseerde, maken dat ik enorm in dit verhaal geloof en dat ik me wil engageren om mijn steentje bij te dragen.”

Ook Bart Somers is erg tevreden met de komst van Sihame. “Ik geloof dat het geen vrijblijvende verkiezingen worden, want we staan als samenleving op een tweesprong”, zegt Somers. “Ofwel plooien we terug uit angst, ofwel gaan we vooruit, voor een samenleving waarin elke mens telt. Wij willen diversiteit niet als een probleem, maar als een nieuwe mogelijkheid zien. Om dat te doen als partij heb je echter de juiste mensen nodig, en dat is Sihame zeker.”