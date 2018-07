Let's Go Urban haalt ruim 20.000 euro op 19 juli 2018

02u45 0

Let's Go Urban, het jongerenproject van Sihame El Kaouakibi, heeft 23.577 euro ingezameld. Met het geld willen ze hun uitvalsbasis opfrissen. Let's Go Urban huist sinds kort in de voormalige feestzaal aan het Kielpark. De LGU Academy is een stedelijk jongerenproject in Antwerpen voor jongeren van 6 tot 30 jaar. Ze bieden een naschools programma aan rond Urban Dance, Music, Sports, Media, Ondernemen en Educatie. Wekelijks ontvangt Let's go Urban heel wat jongeren uit kansarme gezinnen, die het financieel zwaar hebben en voor wie naar school gaan, studeren, werk zoeken, werken geen evidentie zijn. (ADA)