Leren over vleermuizen in Rivierenhof 18 juli 2018

Het Rivierenhof is, zeker bij mooi weer, een pleisterplek voor vleermuizen. Geen nachtdier is zo mysterieus, boeiend en mooi als de vleermuis. Na een presentatie over deze intrigerende zoogdieren, ga je op zaterdagavond 18 augustus 2018 met een vleermuisdetector op zoek naar de echte beestjes in het park. Meewandelen op deze educatieve avond voor kinderen en volwassenen kan gratis. Je moet wel online inschrijven, vanaf 23 juli via eventbrite.be en dan doorklikken naar 'vleermuizen in het Rivierenhof'. (DILA)