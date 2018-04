Lentepoetsers doen straten weer blinken 23 april 2018

Maar liefst 689 straten haalden zaterdag emmer, borstel en blik boven voor de grote Lentepoets-actie. Ook in de Olijftakstraat en de Rotterdamstraat in Antwerpen-Noord kuisten de buurtbewoners zwerfvuil op en lieten ze de stoeptegels opnieuw blinken. "Sinds het district dit pleintje opnieuw liet aanleggen, zien we veel minder zwerfvuil. Maar de korrels die ze rond de bomen hebben gestrooid, maken het wel wat moeilijker om rondslingerende peuken op te ruimen", zegt buurtbewoonster Katherine Meersman. "We doen al enkele jaren mee met de lentepoets en komen met een twintigtal buren nadien samen om te eten, terwijl de kinderen zich uitleven op een springkasteel." (DILA)