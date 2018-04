Lentekriebels in 't Stad 07 april 2018

Het leek wel of de weergoden gisteren hun toverstok hadden bovengehaald na een veel te lang uitlopende winter. Een zoete zuidenwind zorgde voor stralend lenteweer in de koekenstad. Akkoord, in de schaduw was het nog wat frisjes (16 graden), maar de terrassen liepen vol. Wie een alternatief zocht voor de Groenplaats, kon ook aan de waterkant genieten van de lentebries. Geen tijd? Dan krijg je zaterdag en zondag een herkansing. Het wordt nog een stuk warmer, tot 22 graden. De zon blijft op de afspraak, maar er hangen ook wolkensluiers.





Keerzijde van het mooie weer was de drukte op de weg. De Antwerpse ring slibde vrijdag urenlang dicht, mede door een massale uittocht naar de kust. (PHT)