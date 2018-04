Lekkerste restjes vind je met deze app 'TOO GOOD TO GO' BESTRIJDT VOEDSELVERSPILLING DAVID ACKE

04 april 2018

02u45 0 Antwerpen De app Too Good To Go wil voedselverspilling tegengaan door traiteurs, voedingszaken, bakkers en slagers de kans te geven hun restjes op het einde van de dag alsnog kwijt te raken aan een goedkope prijs. Via de app kan de consument zien welke zaken overschotjes aanbieden en wanneer je die kan afhalen.

We gooien massaal voedsel in de vuilnisbak dat eigenlijk nog goed is voor consumptie, gemiddeld één derde van het geproduceerde voedsel. Om die verspilling tegen te gaan lanceert het bedrijf Too Good To Go hun app nu ook in Antwerpen. Het concept is eenvoudig. Aangesloten handelaars bieden porties aan die ze op overschot hebben en die ze niet meer kunnen recupereren de dag erna. De consument kan die porties via de app reserveren en betaalt tot meer dan de helft minder dan de oorspronkelijke prijs. "Een win-winsituatie voor handelaar en consument", vertelt Franco Prontera: "De handelaar verdient nog een centje aan voedsel dat normaal op de afvalberg verdwijnt en de consument krijgt een verse maaltijd voor weinig geld."





Via de app krijg je een lijst van aangesloten handelaars en de afstand van waar jij je bevindt. De handelaar betaalt per aangeboden maaltijd 1,20 euro aan Too Good To Go. "Voor de service en het onderhoud van hun profiel", aldus Prontera.





Wij namen de proef op de som en bestelden twee porties bij Mama Kitchen. Dat het veel goedkoper is, klopt alvast. Voor twee porties betaalden we negen euro in plaats van 24 euro. Betalen kan met een creditcard of PayPal. Eens de betaling bevestigd is, krijg je een aankoopbon via de app en je e-mailadres. Het enige wat je moet doen is op het afgesproken uur je porties gaan ophalen op vertoon van je bevestigingsbon. Vergeet wel je eigen potje niet mee te nemen om het eten mee naar huis te nemen.





Verrassing

Als consument is het een beetje een verrassing waarmee je naar huis gaat. Op de app kan je niet zien wat er over is. "Dat is een terechte opmerking maar het gaat natuurlijk over voedseloverschot. Je kan nooit echt weten wat je juist bestelt, omdat de handelaar natuurlijk niet kan voorspellen wat hij vandaag zal overhouden. Maar het verrassingseffect maakt het ook leuk. In de toekomst zal het wel mogelijk zijn voor de consument om te kijken of een gerecht vegetarisch, veganistisch of glutenvrij is."





Vahid Afshar Najafi van Mama Kitchen stapte een goede twee weken geleden mee in het project en is heel tevreden. "Ik vind het vreselijk om dingen weg te gooien waar je zo je best voor gedaan hebt om het lekker te maken. Vaak neem ik overschotjes mee naar huis voor de familie maar wij kunnen ook niet alles opeten. Op twee weken heb ik al zestien bestellingen gehad," vertelt hij. Bovendien leren mensen zijn traiteurzaak kennen, vertelt hij.