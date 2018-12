Leien (hopelijk) af april 2020, in plaats van 2019 Nina Bernaerts

20 december 2018

17u24 0 Antwerpen De stad moest vandaag opnieuw een moeilijke boodschap brengen: de werken van de Noorderlijn, worden nog maar eens met zes maanden verlengd. Vooral de tramprojecten hebben te kampen met grote vertragingen. Finale oplevering? April 2020, hopelijk.

Dat de werken van de Noorderlijn niet op schema stonden, was al gekend. In februari al, bleek dat de werken een jaar vertraging hadden opgelopen, daar komt nu nog eens zes tot negen maanden bij. De vertragingen die de aannemer in het voorjaar aankondigde, situeerden zich grotendeels ondergronds, dus op het premetrostation Opera, de autotunnels, de parking en de fietsenstalling. Bovengronds schoof de heraanleg van de Teniersplaats op, omdat deze nauw samenhangt met de realisatie van de fietsparking. De oplevering van de Teniersplaats bovengronds werd door de aannemer voorzien in december 2018. Vooral de metrolijnen en het premetrostation Opera zullen nu een pak langer dicht zijn dan verwacht. De tram over de Leien verschuift van nu naar het najaar van 2019. Station Opera had in maart klaar moeten zijn maar schuift samen met de heraanleg van d Italiëlei op naar oktober 2019. Ook de vertraging van de heraanleg van de Rooseveltplaats is aanzienlijk, die zou pas tegen april 2020 klaar zijn.

Schepen van mobiliteit Koen Kennis, had ook liever een andere boodschap gebracht. “Wij vinden het echt heel erg om dit te zeggen. Onze diensten zijn in zeer nauw overleg met de aannemer en we proberen die vertragingen in te perken maar dat lukt dus niet. De timing is nu geactualiseerd. En we vinden het vooral erg voor bewoners”, zegt de schepen. Over waarom er nu eigenlijk vertraging zit op het project wil de stad opnieuw niet kwijt. “In het contract met aannemer TramContractors staat discretie en daar houden wij ons ook aan.”

TramContractors zelf wijdt een deel van de vertraging aan de complexiteit van het dossier. “We werken hier echt in hart van de stad. Dat maakt de werkzaamheden erg moeilijk. Je moet in continu overleg zijn met bewoners, handelaars, de stad. Maar ook logistiek is het moeilijk hier te geraken. Daarbij kom je hier op een historische plek al wel eens een muur tegen die je niet verwacht”, vertelt Sebold Van Royen van TramConstructors. Of daar dan ook de grond van de vertraging zit, is eerder onwaarschijnlijk. Vorige week kwam nog aan het licht dat de aannemer en de stad op andere golflengten zitten wat betreft het ontwerp.

Zowel de aannemer als de stad benadrukken wel dat ze nog in gesprek zijn. “We kunnen nog door één deur en de gesprekken verlopen constructief.”

Toch is het nog af te wachten wat dit juist betekent voor de financiën. In totaal zal er ongeveer 1,5 jaar langer gewerkt worden dan voorzien. Wie zal opdraaien voor die meerkost zal waarschijnlijk een brok worden voor juristen om zich over te buigen.