Lego-fans vergapen zich aan 2,7 meter hoge replica van Antwerpse kathedraal Grootste Lego-beurs van het land strijkt neer in Antwerpen Jonathan Bernaerts

24 november 2018

16u12 1

De grootste Lego-beurs van het land is in Antwerpen neergestreken. Op Brick Mania kunnen liefhebbers van de wereldberoemde Deense bouwsteentjes zich vergapen aan de meest fascinerende bouwwerken. Absolute blikvanger: een 2,7 meter hoge replica van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

Een Lego-versie van de Gare du Nord in Parijs, de ‘Millennium Falcon’ uit Star Wars, de festivalweide van Tomorrowland of de Slag bij Waterloo: de vele bouwwerken in Antwerp Expo doen je van de ene verbazing in de andere vallen.

“We willen laten zien wát er allemaal met Lego mogelijk is”, zegt Kris Geysen van organisator BeLUG. “Op een oppervlakte van meer dan 4.000 vierkante meter staan tientallen Lego-bouwwerken en kijkkasten. Er worden ook workshop gehouden.”

Extra bijzonder dit jaar is de aanwezigheid van Fairy Bricks op Brick Mania. “Dat is een Britse liefdadigheidsorganisatie die Lego-blokjes schenkt aan kinderziekenhuizen”, legt Geysen uit. “Fairy Bricks heeft speciaal voor onze beurs een reusachtig mozaïek ontworpen op basis van oude kaarten van Antwerpen. Bezoekers kunnen eraan meebouwen en zamelen op die manier Legoblokjes in ten voordele van de kindervleugel van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis.”

Van alle creaties op Brick Mania trekt de 2,7 meter hoge replica van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - die liefst 247.956 Lego-blokjes telt – het meeste bekijks. Bouwheer Nick Mortier uit het West-Vlaamse Rekkem had vijf jaar de tijd nodig om de constructie op te richten. Het kostte hem een fortuin: 25.000 euro alles bij elkaar.

Antwerps burgemeester Bart De Wever kwam Nick zaterdagochtend hoogstpersoonlijk feliciteren. “Het is een fenomenale prestatie. Een écht huzarenstukje”, zei De Wever achteraf. “Ik vind dat het kunstwerk van Nick een prominent plekje in onze stad zou moeten krijgen. Misschien kunnen we het ooit onze kathedraal tentoonstellen? Maar dan moet de bouwheer er wel afstand van willen doen.”

“Als de stad mijn kathedraal wil, mag dat van mij gerust. Maar dan moeten ze me wel correct vergoeden”, knipoogt Nick. De West-Vlaming heeft naar eigen zeggen al een volgend project op het oog. “Ik ga de Sagrada Familia in Lego nabouwen. Dat wordt pas écht een opgave. De kerk uit Barcelona is véél complexer dan de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Ik schat dat ik mijn Lego-versie pas over 25 jaar klaar zal zijn.”

Wie denkt dat uitsluitend kinderen met Lego spelen, heeft het goed mis. Op Brick Mania amuseren ook heel wat volwassenen zich met de beroemde bouwsteentjes. Medeorganisator Kris Geysen: “Waarom Lego verschillende generaties aanspreekt? Aan het product an sich product is in al die jaren niets veranderd. De Lego-blokjes uit mijn kindertijd en de huidige blokjes passen nog steeds op elkaar. En tóch is Lego mee met haar tijd. Ze blijven vernieuwen en diversifiëren. Kijk naar de vele spin-offs, zoals Star Wars bijvoorbeeld.”