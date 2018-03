Legendarische VW-busjes stelen de show 23 maart 2018

02u55 0

Het is nog koud, maar je kunt je komend weekend opwarmen bij interieur-speciaalzaak LIV'in ROOM 121 in Antwerpen. Tientallen originele VW-busjes uit Brazilië stelen de show. Gisteren arriveerden ze in de haven. Vrijdag worden ze gelost aan de poorten van Classic Cars 121, de showroom aan de Noorderlaan 121. Bezoekers worden zaterdag 24 en zondag 25 maart van 10 tot 17 uur verwelkomd met een caipirinha. Een Braziliaans vakteam staat klaar om iedere fan te tonen hoe je een renovatie van een T1 VW-Kombi aanpakt. Het model uit de jaren '50 heeft een legendarische status verworven. (PHT)