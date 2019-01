Lees mee 15.000 jeugdboeken Dieter Lizen

16 januari 2019

Maart is Jeugdboekenmaand en die staat helemaal in het teken van vriendschap. Boekenfans van 3 tot 15 jaar kunnen deelnemen aan heel wat activiteiten in de Antwerpse bibliotheken, van auteurslezingen tot filmvoorstellingen. De Jeugdboekenmaand vieren de bibs ook met een uitdaging. Bedoeling is om met zijn allen 15.000 boekenvriendjes in te zamelen en één grote vriendschapsslinger te vormen. Elk boekenvriendje staat symbool voor een gelezen boek. De boekenvriendjes haal je af in de bibliotheek. Als de uitdaging lukt, vindt er op het einde van de Jeugdboekenmaand een groot ‘leesfeest’ plaats. Wie een vriendschapsslinger maakt met de boekenvriendjes en die slinger voor 27 maart naar de bib in de buurt brengt, wordt hij daar nog eens opgehangen. In ruil ontvang je een vriendschapsbandje en een code waarmee je kans maakt om een boekenpakket te winnen.