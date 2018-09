Leerlingen vormen erehaag 04 september 2018

Om het nieuwe schooljaar in te luiden, hebben de leerlingen van basisschool De Brug in de Grote Beerstraat in wijk Zurenborg op de speelplaats een gigantische erehaag gevormd. De nieuwkomers mochten als eerste langs de andere leerlingen heen lopen. De speelplaats stond afgeladen vol. Ook ouders keken toe hoe de kinderen het nieuwe schooljaar met veel gejuich op gang trapten.





(BJS)