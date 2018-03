Leerlingen tweede graad leren veilig fietsen 27 maart 2018

03u39 0 Antwerpen De stad Antwerpen start een samenwerking met Pro Velo voor de Fietsklas Stuurvaardigheid. Die klas brengt leerlingen allerlei vaardigheden bij die ze nodig hebben om veilig te fietsen op de openbare weg en richt zich op de tweede graad van het lager onderwijs.

Tijdens workshops leren de leerlingen aan zes basisvaardigheden: omkijken over de schouder, slalommen, arm uitsteken bij het afslaan, over oneffen terrein rijden, rekening houden met anderen en gericht remmen.





168 klassen

Pro Velo verzorgt de opleiding sinds januari van dit jaar. Van januari tot juni zullen 168 klassen deelnemen. Volgend schooljaar nemen nog eens 264 klassen deel. De Fietsklas Stuurvaardigheid gaat door op twee vaste locaties.





Eén daarvan is Park Spoor Noord, dat de uitvalsbasis wordt van Pro Velo. De andere locatie ligt in het Nachtegalenpark. Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) kwam een kijkje nemen en was onder de indruk van de progressie die de leerlingen maakte: "Sommigen zitten voor de eerste keer op een fiets en kunnen na een half uur al zelfstandig rijden. Dat stemt mij hoopvol dat deze kinderen zich binnenkort veilig in het verkeer kunnen mengen. De noden bij scholen worden permanent opgevolgd en op basis daarvan wordt het aanbod geoptimaliseerd en verruimd." (ADA)