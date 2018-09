Leerlingen stedelijk onderwijs vieren 200ste verjaardag 06 september 2018

Honderden leerlingen van het stedelijk onderwijs verzamelden deze morgen op de Groenplaats voor het startschot van een speciaal feestjaar. De scholengemeenschap viert dit jaar haar 200ste verjaardag en daarvoor vormden de leerlingen samen het getal '200'.





Tweehonderd jaar geleden begon de stad met zelf onderwijs te organiseren in één school voor arme jongens, intussen zijn er 116 scholen voor kinderen, jongeren en volwassenen in dag- en avondonderwijs. Het hele jaar nog zullen er activiteiten. Zo zijn er fiets en wandeltochten in het teken van onderwijs en kan je in het Maagdenhuis les volgen in een klaslokaal zoals het vroeger was. Volgend jaar op acht juni wordt het feestjaar afgesloten met een groot slotfeest in Park Spoor Noord.





(DILA)