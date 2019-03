Leerlingen kunstsecundair onderwijs komen ‘uit de kast’ ADA

17u05 0 Antwerpen Leerlingen uit het kunstsecundair onderwijs (KSO) hebben op verschillende plekken in Antwerpen het beste van zichzelf getoond tijdens de derde editie van ‘KSO uit de kast’. Op die manier willen ze hun richtingen bekender maken bij het grote publiek.

Jongeren van Sint-Lucas, de! Kunsthumaniora, de Koninklijke Balletschool Antwerpen, Stedelijk Lyceum Cadix en avAnt Provinciaal Onderwijs gaven op verschillende plekken in de stad een demonstratie van hun kunnen.

Zo promoot het KSO zichzelf met tal van verrassende acts en komen dans, woord, beeldende kunst en drama rechtstreeks tot bij de Antwerpenaar. Maar daarnaast heeft deze actie een ander doel. “KSO-leerlingen hebben een ruime keuze uit hogere studies en beroepen in de artistieke sector maar ook daarbuiten”, klinkt het bij de directie. “Te weinig ouders weten dat en laten hun kind daarom vaak niet starten in het kunstsecundair onderwijs.” Opvallend cijfer: 1 op 3 leerlingen kiest na KSO voor een andere richting en komt uiteindelijk op de hogeschool of universiteit terecht.