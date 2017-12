Leer curlen op het ijs van winterbar Aspen Bocadero 02u36 0 Laenen Deelnemers vegen erop los in winterbar Aspen Bocadero. Antwerpen Wie wil leren curlen, kan dat op het ijs van winterbar Aspen Bocadero. Naar aanleiding van de Antwerp Curling Cup, een competitie die nog loopt tot 20 januari en waar 128 teams van bedrijven en vriendengroepen aan meedoen, kan je nu al een beetje oefenen onder begeleiding van ervaren spelers.

Curling is een olympische ijssport die een beetje op petanque lijkt, maar dan met grote stenen in plaats van ijzeren ballen. Bovendien gooi je niet met de stenen, maar probeer je ze al glijdend zo dicht mogelijk naar de 'dolly', het midden van de gekleurde cirkels op het ijs te schuiven. Twee medespelers mogen met bezems het ijs juist vóór de steen vegen en zo de baan van de steen beïnvloeden en zo nodig verlengen.





Babystapjes

"Ik heb drie tips voor beginners. Voor je eigen veiligheid: neem babystapjes op het ijs. Zo ga je niet zo snel onderuit, want dat is pijnlijk op het ijs", zegt instructeur Nicolas Nolly Casusol. "Twee: hou je voorste been in een hoek van negentig graden als je de steen vooruit schuift, dat werkt het beste. De derde is de tactiek. Je kan volgens drie verschillende tactieken een match winnen: ofwel probeer je alle stenen in het 'house' (verzameling cirkels) te krijgen. Ofwel werk je met stenen die je tegenstander net verhinderen om de dolly te bereiken of die je eigen stenen in het centrum beschermen. Een laatste tactiek is die van de take out, daarmee ga je proberen om de stenen van de andere ploeg weg te ketsen."





Wie het zelf eens wil proberen, kan zich inschrijven via de site van Aspen Bocadero. De initiaties vinden doorlopend plaats tussen 16 en 23 uur, elke weekdag nog tot en met januari.