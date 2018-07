Leeg studentenkot uitgebrand 12 juli 2018

Om nog onbekende reden is gisterenvoormiddag rond elf uur opeens brand uitgebroken in een studentenkamer in de Kruikstraat in Antwerpen. Er was veel rook en de schade is enorm groot.





De kamer, die op dit moment leeg staat, is onbewoonbaar verklaard.





In de rest van het pand was niemand aanwezig, waardoor er geen evacuaties nodig waren. Zo raakte ook niemand gewond. (BSB)