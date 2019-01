Leefschool Toverbol opent haar natuurspeelplaats ADA

18 januari 2019

Op het Kiel opende Leefschool Toverbol haar natuurspeelplaats. In de school zorgde een gebrek aan plaats en uitdagingen op de speelplaats in het verleden voor frustraties en conflicten. De oplossing, meer regels en afspraken, ging ten koste van het speelplezier van de kinderen. In de zoektocht naar betere oplossingen werd er tijdelijke een speelnatuur volgens het principe van adventure play ingericht, wat een duidelijke verbetering gaf. Om de goede resultaten te bestendigen, besliste de school om voor een definitieve natuurspeelplaats te kiezen. De leerlingen, ouders en leerkrachten legden tijdens het vorige schooljaar samen de nieuwe natuurspeelplaats aan onder deskundige begeleiding van de ontwerper, Onderwijsnetwerk Antwerpen en het EcoHuis.

De stad Antwerpen steunt scholen die hun speelplaats willen inrichten met meer natuur. Via het EcoHuis krijgen ze begeleiding, projectsubsidies en materialen. Het Onderwijsnetwerk Antwerpen en de Provincie bieden projectmatige, participatieve en educatieve ondersteuning. Het is al de 35ste natuurspeelplaats.