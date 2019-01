Leden zetten licht op groen voor lijsttrekkerschap Meyrem Almaci en Kristof Calvo Antwerpenaar Erkan Öztürk ruilt sp.a voor Groen en krijgt zesde plek op Vlaamse lijst. BJS

26 januari 2019

16u00 0

De Antwerpse Groen-leden hebben Meyrem Almaci en Kristof Calvo zaterdagmiddag officieel gekozen als lijsttrekkers voor respectievelijk de Vlaamse en federale verkiezingen op 26 mei. Opvallend: Antwerpenaar Erkan Öztürk ruilt sp.a voor Groen en krijgt zesde plek op Vlaamse lijst.

Almaci: “We staan vandaag op een kruispunt. Met Groen willen we een megafoon zetten op al die mensen die zich laten horen voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving. Zowel federaal als Vlaams is een ommekeer van het beleid nodig. Er is dringend nood aan een klimaatregering met een sociaal hart.”

Huidig Vlaams parlementslid Imade Annouri staat op tweede plaats op de Vlaamse lijst. Op drie staat nieuwkomer Staf Pelckmans, die jaren cultuurhuis De Warande in Turnhout leidde. Voormalig Edegems schepen Goedele Van der Spiegel staat op plaats 4, Mechels gemeenteraadslid Tine Van den Brande op plaats 5. Erkan Öztürk, districtsraadslid bij sp.a-Groen in Berchem, stapt van sp.a - tijdens de gemeenteraadsverkiezingen behaalde hij vanop de 43ste plaats op de Antwerpse sp.a-lijst liefst 1.121 voorkeurstemmen - over naar Groen en versterkt vanop plaats 6 de Vlaamse lijst. Antwerps kopstuk Wouter Van Besien duwt de lijst.

Federaal oppositieleider Kristof Calvo voert voor de eerste keer de federale lijst aan. Op de tweede plaats staat Kim Buyst uit het Kempense Ravels. Nieuwkomer Bogdan Vandenberghe, gedurende bijna 15 jaar 11.11.11 directeur krijgt plaats 3. Op de vierde plaats staat Rina Rabau, huidig Mechels gemeente- en provincieraadslid. Lijstduwer is Ingrid Pira.