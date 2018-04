Leden bananenbende riskeren samen 135 jaar gevangenisstraf 20 april 2018

03u03 0 Antwerpen Een heleboel containers bananen bestellen en slechts enkele ophalen. Een bizarre manier van werken die leidde tot het oprollen van een internationaal drugsbende. Voor minstens 3,4 ton cocaïne werd onderschept. Opgeteld eiste de procureur 135 jaar celstraf voor 23 bendeleden. De leiders riskeren 15 en 10 jaar cel.

De politie kwam de bende op het spoor, omdat ze nogal amateuristisch met haar koopwaar omging. Zo stonden eind 2015 acht koelcontainers met bananen te rotten op kaai 730. "Dat wekte argwaan. Eén container bananen is al gauw 14.000 euro waard", zegt procureur Ken Witpas.





Dat leek de firma JSS echter niet te deren, want ze bleef bananen importeren. Na speurwerk bleek het bedrijfje dekmantels voor een drugsbende die geleid werd door Karim A. (41) en zijn schoonbroer Khalid O.H. (25). Op 2 augustus 2016 werd een partij cocaïne van 1.741 kilo onderschept. De lading bananen werd zonder drugs afgeleverd in een loods in Sint-Katelijne-Waver. De verdwenen partij zorgde voor grote zenuwachtigheid en Karim A. werd door de Nederlandse opdrachtgevers ter verantwoording geroepen.





Hij besliste daarop om niet langer van de firma JSS gebruik te maken en deed beroep op bouwbedrijf NRC van Hendrik A. (51) uit Hasselt om de bananen in te voeren. Karim A. volgde het volgende cocaïnetransport van 1.757 kilo nauwlettend op, maar ook dat werd op 12 september 2016 onderschept.





Een week later volgde een reeks huiszoekingen en werd de bende opgerold. (BJS)